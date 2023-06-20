الهجوم المضاد الأوكراني.. روسيا تزرع حقول ألغام لصد الضربات

مع استمرار الهجوم المضاد الأوكراني، على مدار أكثر من 10 أيام، زرعت روسيا حقول ألغام بشكل كثيف ونشرت عددًا ضخم من جنود الاحتياط على طول الجبهة الجنوبية في زابيورجيا، وأعرب لنائب وزير الدفاع الأوكراني، فاليري زالوجني، عن مدى صعوبة الهجوم المضاد الأوكراني الذي ما زال في المرحلة الأولية.

الهجوم المضاد على روسيا

وقال زالوجني، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على روسيا مستمرة حتى تتمكن كييف من استعادة دونيتسك وزابيورجيا الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية، كما أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة 8 مستوطنات و113 كيلومترًا مربعًا أو ما يقرب من 44 ميلًا مربعًا من الأراضي.

روسيا تستخدم تكنيكا جديدا للرد على أوكرانيا

وردًا على الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، كشفت روسيا النقاب عن طريقة تكتيكية جديد، إذ قادوا القوات الروسية دبابة من طراز T-54 قديمة مليئة بأطنان من المتفجرات نحو الخطوط والقوات الأوكرانية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، خلال الساعات القليلة الماضية، مشاهد لمقطع فيديو يظهر فيه الدبابة T-54، وهي تنفجر بشكل هائل على بعد 300 ياردة من القوات الأوكرانية، لكن لم يرد أي بيانات عن ما إذا كان الانفجار قد تسبب في وقوع إصابات.

ومن جهة أخرى، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المقاطعة نحو أكثر من 120 قذيفة خلال اليوم الماضي، مضيفا أن القصف لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ونشر غلادكوف في صفحته الشخصية على الجرام معلومات حول الهجوم المضاد الأوكراني علي روسيا وتحديدا بالمقاطعة، في حين سجل القصف الأوكراني في 6 بلديات حدودية هي، بيلجورودسكي وفالويسكي وفولوكونوفسكي وكراسنوياروجسكي وغرايفورونسكي وشيبكينسكي.