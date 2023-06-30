رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بـ«المتحدة»: مهمتنا مواجهة محاولات طمس وتغيير التاريخ

أعادت القناة الوثائقية، عبر شاشتها المشاهدين، المصريين 10 سنوات إلى الماضى، وتحديداً إلى لحظة إنقاذ مصر فى 30 يونيو 2013 من فترة صعبة غيمت فيها الظلامية والطائفية والتطرف والإرهاب على حياة المصريين خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فى فيلم وثائقى بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر». تضمن الفيلم، الذى تصل مدته لـ50 دقيقة، شهادات عديدة لرجال السياسة والفكر، بالإضافة إلى الكتاب الصحفيين وعدد من المسئولين الذين كانوا شاهدين على هذه الفترة.

وقال أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «لدينا أكثر من منتج هذا العام فيما يخص مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو ورحيل جماعة الإخوان، وهناك سلسلة تقارير يومية بعنوان (حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان) تذاع على كل قنوات الشركة المتحدة، وتقدم ما حدث يومياً فى الفترة من 1 يونيو حتى 3 يوليو، وهى أقرب لـ(حدث فى مثل هذا اليوم)».

وشدد على أهمية الإنتاجات الوثائقية التى تتطرق إلى هذه الفترة من تاريخ مصر، وهناك عدد من المستهدفات؛ أولاً لدينا مهمة إصدار وثيقة تاريخية مع شهود العيان الذين كانوا شاهدين على الفترة وتقديمها بينما لا تزال ذاكراتهم طازجة والأحداث قريبة، فلا يحاول أحد تغييرها أو التشكيك فيها بعد ذلك، وثانياً تذكير الناس بالأحداث، لأن الأحداث العاصفة التى مرت بها كثيرة جداً وينطبق عليها مقولة: (كثرة الكلام ينسى بعضه بعضاً)، وهو ما جعل الخط الزمنى للأحداث مشوشاً لدى قطاع كبير لأنها كثيرة ومتشابهة».

وأضاف: «ثالثاً هناك محاولات طمس وغسيل مستمرة للتاريخ تحدث طوال الوقت، بعض الفيديوهات والتسجيلات الخاصة بقيادات جماعة الإخوان يتم حذفها أو تعديلها، ولذلك نعيد تقديم تلك الفيديوهات ليرى المشاهدون الكلام الذى قالوه بألسنتهم وفى سياقه، وعندما نضع الشهادات بجانب بعضها تتضح أمامنا الصورة الكاملة للجماعة الإرهابية».