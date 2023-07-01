اليوم بدء تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة.. اعرف الرابط

أعلنت مديري التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن اليوم السبت الموافق 1 يوليو، بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين الإدارات التعليمية المختلفة، وبين المدارس ومن المحافظات للقاهرة، موضحة أنها مستمرة حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر نفسه، وذلك من خلال هذا الرابط «من هنـــــــــــا».

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام، مشددة على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للطلاب بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، وأن التحويل الورقى مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

شروط التحويل بين المدارس

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وهي كالآتي:

1- التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية «التجريبية» لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات «شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات».​