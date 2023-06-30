«30 يونيو.. إرادة شعب».. ثورة في مدارس مصر مع خدمات الإنترنت فائق السرعة

استعرض الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب» إنجازات الدولة في التعليم الثانوي والجامعي، ففي المرحلة الثانوية سلمت الدولة كل طالب بالصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزودا بتكنولوجيا الجيل الرابع مع ربط المناهج ببنك المعرفة.

توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة للمدارس

وتعاقدت الوزارة على أكثر من مليوني جهاز مع توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة للمدارس، ونجحت خلال السنوات الماضية في تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه تم تطوير مناهج التعليم الثانوي باعتبار الثانوية العامة عنق زجاجة تسبق التعليم الجامعي.

ورقة الامتحان

وأضاف: «ثقافة التعليم الجامعي قبل ثورة 30 يونيو والامتحانات كان يتم نقل الأسئلة من كتاب الوزارة ونضعها في ورقة الامتحان، فكانت الامتحانات قائمة على الحفظ وثقافة الإيداع وليس الإبداع».