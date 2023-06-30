«إكسترا نيوز»: تنفيذ 23 ألف مشروع ضمن «حياة كريمة» في 1477 قرية

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيا حول جهود المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة إحدى مكتسبات ثورة 30 يونيو، وذكر التقرير أن حياة كريمة تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، كما أن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه.

معدل التنفيذ للمرحلة الأولى

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ حوالى 23 ألف مشروع بـ 1477 قرية بـ 52 مركز بـ 20 محافظة، وإجمالي المستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة ما تم إنفاقه 200 مليار جنيه، ووصل نصيب محافظات الصعيد إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن.

الانتهاء من 9 محطات معالجة

ولفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي، والانتهاء من 317 وحدة إسعاف و 14.2 ألف فصل و787 مركز شباب، والانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، والانتهاء من إنشاء 287 ألف وصلة منزلية، وتحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%.