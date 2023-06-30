محمود مسلم: نفخر في جريدة الوطن أننا كنا منذ اليوم الأول ضد الإخوان الإرهابية (فيديو)

بثت شاشة القناة «الوثائقية» فيلمًا تسجيليًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو العاشرة، بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»، وتضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، خلال حديثه بالفيلم التسجيلي: «خلينا نعترف إن تنظيم الإخوان الإرهابي الخائن يجيد الكذب والمؤامرة واللعب بمشاعر الجماهير، الأمر الذي جعله أنصاره يصلون إلى الحكم».

مسلم: كل من تمّ إخراجه من السجون بحكم الإخوان أصبحوا وقود المعارك الإرهابية

وشرح «مسلم» أنَّ كل من تمّ إخراجه من السجون والإفراج عنه بحكم الإخوان أصبح وقود المعارك الإرهابية في مصر، موضحًا «الرئيس الإخواني اصطحب قتلة السادات وجلس بهم في الاستاد يحتفي بانتصار 6 أكتوبر، ودي حاجة مبتحصلش في أي مكان، والرئيس السادات لو قعد يتخيل مليون مرة المشهد يكون موجود مش هيتخيل لأنَّه مفيش حد يجيب قتلة يحتفي بيهم في انتصار أكتوبر اللي قام به الشهيد اللي قتلوه».

وأضاف مسلم أن «الجماعة الإرهابية للأسف ضحكت على القوى المدنية وخلوهم انساقو وراهم وانتظرو تنفيذ الوعود ولم ينفذ الإخوان الوعود كالعادة»، موضحًا أنَّ «الإخوان مروا بمرحلتين، مرحلة ما قبل عام 2011 كانو يتذللون للصحافة ويتوددون لها ويشيدون بها وكانوا معها في أي موقف، وبعد عام 2011 أصبحوا يهاجمون الصحافة ويقللون منها ويسخرون منها وأبرزها كان التصريح الشهير للمرشد عن سحرة فرعون في حديثه عن الإعلام».

واستكمل مسلم، «نفخر بجريدة الوطن أننا كنا منذ اليوم الأول ضد الإخوان، والإخوان كانوا شايلنا على راسهم وعارفين إنَّه معظم هيئة التحرير ضد الإخوان وأفكارها وكنا كاشفينهم من بدري، وأول مقال كتبته بعد تولي الرئيس مرسي كان اسمه فشل مبكر لأنّه فات فترة كبيرة مكانش فيه تشكيل للحكومة غير إنهم أوهموا الناس إنه عندهم مشروع للنهضة، وده كان معناه أنه بيعلن فشله مبكرا، وده أدى إن جورنال الوطن اتحرق مرتين، لكننا اتعاملنا مع الأمر».

«مسلم»: عملية مقتل الحسيني أبو ضيف كانت بشعة

كما تحدث مسلم عن مقتل الحسيني أبو ضيف قائلا «الحسيني أبو ضيف أغتيل قريبًا من بيتي وكان عندي مساحة إني أسأل واستقصى عن مقتله، كانت عملية بشعة وصعبة ولكن هي دي طريقة الإخوان ومبطلوهاش، كانوا بيقولوا اللي هيزعلنا هنموته وكانوا بيقولوا هنستمر في الحكم 500 سنة، والكلمة الشهيرة لهم كانت يا نحكمكم يا نقتلكم»، موضحًا «قبل ما يوصلوا للحكم كان تنظيم الإخوان الإرهابي تصريحاته بها نوع من التهدئة مع الأقباط ولكن مع الوصول للحكم أدائهم كان ضد الأقباط بشكل عنيف، وأي مشكلة كان يتم تفسيرها كمعركة بين المسلمين والأقباط، وبعد 30 يونيو رأينا حرق للكنائس، والموقف العالمي كان مخزي حول هذا الأمر، وقبل 2011 أي مشكلة كانت تحدث مع أي قبطي كان العالم كله ينتفض ولكن أثناء حكم الإخوان لم يتحدث عنها أحد».

«مسلم»: عناصر الإخوان كانو طوال الوقت يخاطبون الخارج بخطاب مختلف عن الداخل

واستكمل مسلم: «عناصر الإخوان كانو طوال الوقت يخاطبون الخارج بخطاب ويتحدثو مع المصريين بخطاب آخر، وهو مارصده تقرير الحكومة البريطانية عام 2015، أنهم كانو يخاطبو بالإنجليزية خطابا ودودا، ولكن بالداخل كان خطابهم تهديد ووعيد وعنف».

وحكى محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد» كواليس ذلك، قائلًا: «يوم 26 أبريل عام 2013 تمّ تنظيم أول مؤتمر صحفي وتمّ الإعلان عن الفكرة وبدأت عملية جمع الاستمارات الخاصة بتمرد 1 مايو 2013 بميدان التحرير، وتمّ تحديد 30 يونيو للتعبير عن رفض حكم جماعة الإخوان».

وأكمل «مسلم» شهادته عن ثورة 30 يونيو بقوله: «كان عندي ثقة تامة إن الإخوان هيمشوا، وكتبت يوم 30 يونيو (انتهى الدرس)، وقبلها بيوم كتبت مقال (عابث.. مضلل.. منتخب)، كان بيعمل كل حاجة ويقول أنا منتخب»، ليتدخل بدوره «عبدالعزيز» قائلًا: «تواصلت مع الأستاذ محمود مسلم كان وقتها مدير تحرير جريدة الوطن وطلبت منه مكان آمن نعمل فيه مؤتمر صحفي».

وواصل مسلم الحديث عن كواليس عقد مؤتمر «تمرد» قائلًا: «كلمني محمد عبدالعزيز وقالي إنه حركة تمرد مش لاقية مكان آمن تعمل فيه مؤتمر وقالي ممكن تستضيفونا في الوطن قولتله طبعا، وسألني هل ممكن الإخوان تهاجم المقر قولتله ننزل نعمله في الشارع».

«مسلم»: كان لدي يقين تام بأن المشهد العبثي لتنظيم الإخوان من المستحيل أن يستمر

وتابع «عبدالعزيز» حديثه عن عقد أول مؤتمر لـ«تمرد» قائلًا إنَّه يوم 3 يوليو تمّ عقد المؤتمر بالفعل بمقر جريدة الوطن، وجاء اتصال من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحدد ميعاد مع القائد العام للقوات المسلحة، بعد بيان القوات المسلحة استمرت الاحتفالات والغناء بالشوارع للتلويح بعلم مصر حتى الفجر».

وأكّد «مسلم» «كان عندي يقين تام بأن هذا العبث من المستحيل أن يستمر، وهؤلاء الكذابين الذين يتحدثون باسم الدين لن يستمروا في خداع الناس، وكان عندي قناعة تامة إن الجيش سينحاز للمصريين لو المصريين نزلوا وإن الجيش سيحمي المصريين».