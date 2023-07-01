عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم من غير الأقارب.. قانوني يكشف التفاصيل

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، تفاصيل تطبيق عقوبات رادعة حددها قانون المرور للأصحاء الذين يقودون سيارة المعاقين وهم من غير الأقارب المحددين وفق القانون، إذ يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها بل يصل الأمر إلى توقيع غرامة مالية كبيرة.

ضوابط قيادة سيارة المعاقين

وأضاف سيد أحمد في حديثه للوطن أن قانون المرور يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى بهدف التيسير عليهم.

وتابع سيد أحمد أن القانون حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

خطوات ترخيص سيارة المعاقين

- التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

شروط الحصول على رخصة ذوي الإعاقة

- إقامة مقدم الطلب في دائرة وحدة المرور المقدم للخدمة.

- الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

- موافقة «القومسيون الطبي» للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة ذوي الإعاقة- صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

- قرار «القومسيون الطبي العام» لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها.

- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- نموذج الاختبار الشفوي.

- نموذج الاختبار العملي.

- رخصة تسيير المركبة التي تم إجراء اختبارات القيادة عليها.

- ملف الترخيص

خطوات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- أنقر على أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

- ملء جميع البيانات المطوبة.

- أكد على إرسال الطلب واحتفظ بالرقم الخاص به حتى تتمكن من الحصول عليها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء من دفع الضرائب.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- الجمع بين معاشيين.

- إمكانية الدمج سواء في مدارس التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم المتوسط والعالي.