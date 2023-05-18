مخالفة تؤدي إلى إلغاء رخصة سيارة المعاقين.. خبير مرور يوضحها

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك مخالفة في سيارة المعاقين تستوجب إلغاء الرخصة وهي عندما يتم التأكد أن سيارة المعاقين يقودها سائق من الأسوياء ويستخدمها في العمل بالأجرة بعيدًا عن الغرض المخصصة له وهي أن تتحرك ويكون بداخلها مالكها المعاق.

وأضاف «هشام» في حديثه لـ«الوطن»، أن سيارة المعاقين تحصل على موافقات من المرور بأنها تكون ملك شخص من ذوي الهمم «معاق» ومرافق مصرح له بمرافقة المعاق لقيادة السيارة فإذا خالف تلك الشروط فيقع تحت طائلة القانون.

خطوات ترخيص سيارة المعاقين

- التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

شروط الحصول على رخصة ذوي الإعاقة

- إقامة مقدم الطلب في دائرة وحدة المرور المقدم للخدمة.

- الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

- موافقة «القومسيون الطبي» للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة ذوي الإعاقة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

- قرار «القومسيون الطبي العام» لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها.

- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- نموذج الاختبار الشفوي.

- نموذج الاختبار العملي.

- رخصة تسيير المركبة التي تم إجراء اختبارات القيادة عليها.

- ملف الترخيص

خطوات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- أنقر على أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

- ملء جميع البيانات المطوبة.

- أكد على إرسال الطلب واحتفظ بالرقم الخاص به حتى تتمكن من الحصول عليها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء من دفع الضرائب.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- الجمع بين معاشيين.

- إمكانية الدمج سواء في مدارس التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم المتوسط والعالي.