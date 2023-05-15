خطوات التقديم لشراء سيارة المعاقين 2023.. أبرزها «الكشف الطبي»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأشخاص ذوي الهمم، على سيارة المعاقين 2023، والتي تكون معفاة من الجمارك، في إطار خطة الوزارة لتقديم التيسيرات والمميزات لذوي الإعاقة، ومنها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات التقديم على سيارة المعاقين 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023

- يشترط أن يكون المتقدم على سيارة المعاقين 2023 يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يشترط أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- يشترط أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- يشترط أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2023 مصري الجنسية.

- يشترط أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات التقديم على سيارة المعاقين 2023

1- تبدأ خطوات التقديم على سيارة المعاقين 2023، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.

2- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.

3- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتى تتمثل في:

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الحالة الاجتماعية للمستفيد.

- العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2023.

- الوظيفة التي يشغلها المتقدم.

- رقم التليفون للتواصل.

5- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

6- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

7ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

8ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

9- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.