مفتي الجمهورية: «30 يونيو» منعت اندلاع الحرب الأهلية في مصر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لاحظ بوادر ما يمكن أن يطلق عليه الحرب الأهلية قبل ثورة 30 يونيو، موضحا: «بوادر الحرب كانت واضحة من الصراع المحتدم الخفي الذي يُؤجج ويصب عليه الزيت».

الحكمة والحرب الأهلية

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لولا الحكمة عند الكثير عندما احترقت 80 كنيسة في مصر، لاندلعت حربًا أهلية، لافتًا إلى أن ما ارتكبه الإخوان خاصم مسلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يحمي بالنص الشرعي والمسلك النبوي دور العبادة، ويقول: لا تهدموا لا تقطعوا لا تقتلوا.

الأحكام الشرعية

ولفت الدكتور شوقي علام على أن «الأحكام الشرعية ذابت ولم يعد لها وجود في عقول هؤلاء، حتى وجدت بوادر الحرب الأهلية، لولا 30 يونيو التي وقف بجانبها الجيش المصري».

وعن توقعه لحدوث ثورة، قال المفتي: «عندما يتأزم الموقف، لا يوجد ملجأ للخلاص إلا بثورة، فتقوم ثورة لكنها كانت مختلفة من حيث مشاركة عموم القطر المصري فيها، رجال ونساء وشباب، بل إن الصغار شاركوا في الثورة، كأن الشعب خرج عن بكرة أبيه في هذا اليوم ليضع حدا لمثل هذه المخاطر».