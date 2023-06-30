إسلام عفيفي: «المتحدة» تميزت بالدقة في توثيق ما حدث في عهد الإخوان

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المصريين اتحدوا على الثورة على هذا التنظيم الإرهابي في 30 يونيو، لما ظهر منهم من عداء مباشر للشعب وللهوية المصرية بالكامل.

وأكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لولا أن الدولة المصرية لم تقم بالعملية الشاملة في سيناء، لكانت سيناء غير تابعة للدولة المصرية، ولكانت السيطرة الكاملة عليها من قبل التنظيمات الإرهابية.

دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف في حديثه، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت الكثير من الأعمال الدرامية التي جددت الروح الشاملة التي كانت واضحة في مواجهة الإرهاب؛ إذ جرى توثيق تلك الأحداث المصرية بعد ثورة 30 يونيو بشكل دقيق دراميا وإعلاميا.

وأشار «عفيفي» إلى أنه كان هناك مخطط واضح من قبل جماعة الإخوان بعد توليهم الحكم؛ إذ أعلن محمد مرسي من قبل، أنه يمكن استقبال شعب غزة داخل أراضي سيناء، أو بالتحديد مكان لهم في منطقة شبرا، لكن الرئيس الفلسطيني أخبره أن الشعب المصري والجيش لن يوافقا على هذه الاتفاقية التي تسعى لها الجماعة.