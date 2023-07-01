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«التعليم» تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

كتب:

محمد سامي الكميلي
05:23 ص | السبت 01 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، بعد الانتهاء من إعلان كل نتائج طلاب صفوف الشهادة الإعدادية وطلاب النقل، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومعرفة كل الدرجات للمواد التي تم أداء امتحاناتها، في اختبارات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، سيكون بداية من يوم 15 يوليو حتى يوم 25 من الشهر نفسه، مؤكدة أنه سيتم وضع جدول منظم لتنظيم سير الامتحانات وفقًا للمواعيد المعلن عنها للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها تأدية امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023، هي الفئات الراسبة في مادة أو مادتين بحد أقصى، أما الراسبين في 3 مواد، فهؤلاء غير مسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني، وأنه من المؤكد إعادتهم للعام الدراسي كله.

مواصفات أسئلة امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وضعت أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية وفقا لمعايير ورقة الأسئلة التي تم الإعلان عنها ويتدرب عليها الطلاب حاليا حيث تأتي الأسئلة اختيار من متعدد بنسة 85% والأسئلة المقالية 15% دمن الدرجات يكون منها 30% لمستويات العقلية الأقل من المتوسط و 40% للمستويات العقلية المتوسطة و 30% للمستويات العقلية العليا.

وتتم عملية تصحيح أوراق الاجابة بشكل إلكتروني دون تدخل عناصر بشرية في أسئلة اختيار من متعدد ويتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال عرض ورقة الاجابة على أكثر من مصحح لضمان حصول الطالي على حقه كاملا في الدرجات.

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