وكيل مجلس النواب: مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، با كي مون، الذي استمر نحو ساعة ونصف، من أجل إقناعه أن ما حدث ثورة تعبر عن إرداة الشعب، مشددا على أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.

إقناع أمريكا بثورة 30 يونيو

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إنه عقب عرض الفيديوهات الكاملة عن ثورة 30 يونيو، وأعمال الإخوان الإرهابية، اقتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما حدث في مصر ثورة بإرادة شعبية، وخرج بعدها وتحدث لوسائل الإعلام قائلا إن ما حدث في مصر ثورة.

وأشار «أبو العينين» إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية صدرت مشهدا كاذبا للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو، كما أن محمد مرسى وضع نفسه فوق القانون، مشددا على أن استمرار جماعة الإخوان في الحكم يعني انتشار الفوضى والإرهاب وفشل الدولة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، أن مصر فقدت الأمن والأمان في عهد الإخوان، منوهًا إلى أنه حالة بقاء الإخوان في الحكم، كان سيكون مصيرنا مثل سوريا واليمين وليبيا، رغم حزني الشديد على ما يمرون به حاليا.

أهمية عودة الأمن والأمان

وأوضح النائب أبو العينين، أن الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة، ولا بد أن ترتقي الطموحات عن الماضي، واستغلال الموارد الطبيعية العربية، من أجل النهوض بدولنا، كما أن القضايا الداخلية لكل دولة شغلتهم عن تفجير طاقات شبابهم.

وأكد أن عودة الأمن والأمان في مصر حدث تاريخي، وأمر يدرس خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أي منذ ثورة 30 يونيو، ومصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.