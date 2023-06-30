آية عبد الرحمن: جماعة الإخوان حاولت طمس الهوية المصرية وثورة 30 يونيو تصدت لها

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مذيعة الأخبار على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّه دون ثورة 30 يونيو كانت جماعة الإخوان طمست الهوية المصرية، موضحة دور «30 يونيو» في إجهاض محاولات الجماعة الإخوان ومخططها الخبيث.

عبد الرحمن: هوية مصر متفردة ولم تتكون بين يوم وليلة

وأضافت خلال تقديمها فقرة عن دور ثورة 30 يونيو في الحفاظ على الهوية المصرية، أنَّ هوية مصر خاصة ولم تتكون بين يوم وليلة ولكن على مر سنوات طويلة، قائلةً: «تاريخ عريق كبير على أرض مصر شهد كثير من الأحداث التاريخية والوقائع التي لمست الشخصية والهوية المصرية.. لتكون لنا شخصية متفردة في الهوية المصرية.. التي تتميز أنها توليفة خاصة جدا في كل حتة فيها، سيناء غير النوبة.. غير الشمال غير الجنوب غير الشرق غير الغرب وكلهم مصريين».

الإخوان جماعة أرادت طمس وإخفاء الهوية المصرية

وتابعت الإعلامية آية عبد الرحمن، «تخيل في يوم وليلة يجيلك جماعة تريد طمس الهوية المصرية وإخفاء الهوية.. البصمة المصرية الخالصة جدا لكل حد فينا يعتز بهويته المصرية والشخصية التي تكونت وتعكس تاريخ مصر المتفرد.. ثورة 30 يونيو فرقت في دواخل المجتمع المصري والثورة لولاها لولا احنا بقينا مصريين وحسينا بحاجه غريبة بتحصلنا في مجتمعنا لم نعتاد عليه خاصة في أفكارنا ومعتقداتنا وتقاليدنا والمتعارف عليه في بيوتنا.. والجماعة تحاول بقوة وقدر المستطاع إما بقوة خبيثة ناعمة جدا أو غاشمة واضحة وصريحة تحاول طمس هذه الهوية المتفردة للمصريين».