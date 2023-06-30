«30 يونيو.. إرادة شعب» خريطة حاسمة لمواجهة كورونا وإشادة عالمية

أكد الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، أن الدولة نجحت في إدارة ملف أزمة جائحة فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم منذ 3 سنوات بكل جدارة.

إدارة أزمات في كل الهيئات المصرية

وقال «منيسي» خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية «إكسترا نيوز» بعنوان «30 يونيو.. إرادة شعب»، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ10 على ثورة 30 المجيدة، إن الدولة نجحت في إدارة أزمة كورونا بشكل حكيم وتم تشكيل إدارة أزمات في كل الهيئات المصرية، بالتعاون مع كفاءة قطاعات، وليس المنظومة الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية هي جزء من الدولة.

الدواء والأجسام المناعية

كما أشاد استشاري الجهاز الهضمي بالإشادات التي حصلت عليها مصر خلال جائحة كورونا وأهمها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا: «مصر كانت توفر الدواء والأجسام المناعية، فضلاً عن أننا قمنا بتصنيع الدواء الوحيد الذي يقضي على كورونا».