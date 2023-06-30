معلم تاريخ يحدد أبرز نقاط المنهج لطلاب أدبي: «الاهتمام بالمؤتمرات ونتائجها»

يقضي طلاب الثانوية العامة فترة من القلق قبل كل امتحان، فأقل من 48 ساعة تفصلهم عن امتحان مادة التاريخ كأول مادة بعد انتهاء إجازة العيد للشعبة الأدبية، ويبحث طلاب الشعبة الأدبية عن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها قبل دخول الامتحان.

نقاط يجب التركيز عليها أثناء المذاكرة

وأوضح محمود إبراهيم، معلم مادة التاريخ، بعض النقاط المهمة التي يجب على الطلاب التركيز عليها أثناء مذاكرة المادة.

وذكر لـ«الوطن» عددا مها كالآتي:

- ضرورة معرفة عدد الوزارات بالمنهج ومكان كل منهم ووقت تشكل كل وزارة وفي عهد أي حاكم من حكام مصر، وكذلك فترة حكم كل حكومة أو حاكم.

- ضرورة الإلمام بالمؤتمرات وتاريخ كل مؤتمر ذُكر في المنهج، ومضمون المؤتمر ومناقشاته، والتوصيات التي خرج بها.

- الإلمام بالثورات والتشابه بينها والتناقضات التي من الممكن أن تكون محلا للسؤال وأهداف كل ثورة وتاريخها، وفي عهد أي حاكم من حكام مصر ونتيجتها.

- الاطلاع الكامل على حكومات الأقلية والأغلبية.

- الإلمام بأداء كل حاكم وأهم القرارات في عهده وأهميتها، والتشابه بين قرارات كل حاكم وكذلك التناقض، والثورات التي قامت على كل منهم.

مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يوم الأحد 1 يوليو طبقاً للجدول الرسمي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات:-

- عدد أسئلة امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023.

- عدد الأسئلة المقالية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.