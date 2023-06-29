قبل امتحان «بعبع الثانوية».. أستاذ فيزياء يقدم نصائح للطلاب لتحقيق الدرجة النهائية

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي الاستعداد لامتحان مادة الفيزياء، التي تعد من أصعب المواد بالنسبة لهم، ويطلق عليها الكثيرون «بعبع الثانوية العامة»، وذلك بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لذا يعيش الطلاب في حالة من القلق حاليًا، ويسعون جاهدين لمراجعة دروسهم وتجميع أكبر قدر من المعلومات من أجل الاختبار خاصة بعد الصعوبة التي كان عليها امتحان مادة الكيمياء.

نصائح قبل امتحان الفيزياء

وقدم أيمن أحمد مدرس الفيزياء، عبر «الوطن»، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة التي يجب اتباعها خلال مراجعة المادة ومنها:

- حل عدد كبير من نماذج امتحانات السنوات السابقة سواء من الكتب الخارجية أو النماذج الاسترشادية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

- مراجعة المفاهيم والقوانين الفيزيائية.

- فتح بنك المعرفة الذي توفره وزارة التربية والتعليم لأنه يحتوي على أسئلة مقاربة لأسئلة الامتحان.

- افهم جيدا قبل أن تجيب، واقرأ السؤال أكثر من مرة.

- البدأ بحل الأسئلة السهلة في الامتحان كالاختيارات.

- الالتزام بالهدوء وعدم الاستعجال في الحل.

امتحانات الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد»، والمقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، إذ أن الدرجة الكلية 60 درجة، منها 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للأسئلة المقالية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عودة امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباح الأحد المقبل، ويستمر لمدة 3 ساعات.