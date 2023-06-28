موعد استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى المبارك

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عودة امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل، بمادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، حيث يُعقد الامتحان بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً أي لمدة ثلاث ساعات، وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاثة ساعات أيضاً بداية من الساعة التاسعة صباحاً.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» لطلاب شعبة علمي رياضة، كما يُعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم الخميس الموافق 6 يوليو المقبل، لمدة ثلاث ساعات.

ويعقد يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات وامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتين، وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة، ويوم الخميس تنتهي الامتحانات بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ومادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.