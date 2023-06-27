قبل امتحان الفيزياء.. نصائح حول مذاكرة طلاب الثانوية العامة بإجازة العيد

«لبيك الله اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك» ارتفعت أصوات شعائر الحج، وسط فرحة وبهجة المسلمين بقدوم عيد الأضحى المبارك، إلا أن هناك من لم تكتمل فرحته واحتفاله بالعيد، وهم طلاب الثانوية العامة، خاصة أنهم يخوضون امتحان مادة الفيزياء، بعدما توقفوا من مارثون الامتحانات، لقضاء إجازة العيد.

عمار: مادة الفيزياء مش صعبة

دائمًا ما تكون مادة الفيزياء سببا في رعب طلاب الثانوية العامة، وذلك لصعوبة دراستها وفهمها بالنسبة لهم، فضلًا عن صعوبة حل المسائل الخاصة بها، حسب أراء بعض طلاب الثانوية العامة، «مادة الفيزياء مش صعبة وبدليل أنه في ناس كتير بتقفلها أو تنقص نص درجة هي محتاجة اللي يفهمها ويحلها باستمرار» حسب تعبير عمار حسن، معلم مادة الفيزياء، خلال حديثه مع «الوطن».

وأضاف «عمار»، خلال حديثه مع «الوطن»، أنَّه لابد على طلاب الثانوية العامة أن يتحلوا بالهدوء للاستعداد بشكل جيد لامتحان مادة الفيزياء، كما أنه يجب التدريب بشكل مستمر للمسائل المعقدة، حتى يستطيعون تخطي عنصر المفاجئة في صعوبة السؤال، فضلًا عن مراجعة المفاهيم والأشكال الحسابية المستخدمة في المسائل.

نصائح للتعامل مع مادة الفيزياء

وتابع معلم مادة الفيزياء، أنَّ يوم عيد الأضحى المبارك، هو بمثابة شحن طاقة لطلاب الثانوية العامة، من مارثون الامتحانات، موضحًا أنَّ «مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في توتر الطلاب من تناقل الأخبار حول الامتحان خاصة من الطلاب اللي مذاكرتش المادة من البداية» وفق ما رواه.

فرحة العيد مطلوبة نفسيًا حتى يستطيع الطالب أن يهيئ نفسه لاستكمال مشوار الامتحانات، ويجب خلال أيام إجازة العيد أن يضع الطالب نفسه في تدريب يومي مستمر، «في طلبة بتضيع أيام الإجازة وتذاكر آخر يوم وتيجي تقول الامتحان صعب والفيزياء صعبة» حسب «عمار».