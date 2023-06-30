وزير بريطاني سابق للقاهرة الإخبارية: مصر كانت تحتاج للاستقرار قبل ثورة 30 يونيو

أوضح الوزير البريطاني السابق، جيرالد هوارث، كيف ترى بريطانيا مصر بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو، قائلًا: «كنت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية المتعلقة بمصر، وقد زرت مصر عددًا من المرات والتقيت عددًا من الشخصيات، منها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد كان من الواضح جدًا أن كل ما تحتاجه البلاد هو الاستقرار».

الاستقرار في مصر

وأضاف الوزير البريطاني السابق، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «10 داونينج ستريت»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاستقرار يتمثل في أن يُسمح للتجارة والاقتصاد بأن يتطور، ويتم التخلص من العنف، فقد كان من المهم جدًا أن يكون البلد مستقرًا.

استقرار مصر

وتابع: «أنا على اطلاع ومدرك بأنه في المرحلة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ خطوات قوية ومهمة للاطمئنان، والتأكد من استقرار مصر، وقد كان ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة لي».

استحضار الحوار الوطني

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في استحضار الحوار الوطني، وضم في هذا الحوار الوطني شخصيات انتقدته بشدة، ولم تكن راضية عن بعض سياسات الدولة، ولكن صدرها اتسع لها واحتواها وسمح لها بالتعبير عن الرأي بكل حرية.