قناة TEN تعرض أغنية الوطن «كام سنة» في ذكرى ثورة 30 يونيو

استعرضت قناة TEN أغنية «كام سنة» التي أنتجتها جريدة «الوطن» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأهدت جريدة «الوطن» الشعب المصري أغنية «كام سنة» للشعب المصري في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وهي من غناء رامي رفعت، وكلمات عبدالرحيم الليثي، وألحان وتوزيع أحمد المليجي.

واحتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو قائلًا: «لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.