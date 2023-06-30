إنجازات قطاع الكهرباء في 10 سنوات.. غزارة بالإنتاج وتحول للطاقة المتجددة

عانى قطاع الكهرباء في مصر قبل ثورة 30 يونيو من الإنهاك، إلا أنه وبقيام الثورة حدثت طفرة كبيرة في هذا القطاع، وأدى العمل خلال 10 سنوات من الثورة إلى نقلة كبيرة في هذا المجال.

وأوضح تقرير سابق لوزارة الكهرباء أنّ قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

وشمل التقرير ما يلي:

بلغت إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.

مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية

بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاسمية نحو 59893 ميجاوات، شهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد «بخارية، دورة مركبة، محطات ووحدات غازية، ووحدات ديزل» لـ17 مشروعا جديدا، بإجمالي قدرات نحو 28676 ميجاوات على النحو التالي:

- تحويل 6 محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 م.و.

- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 م.و.

- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 م.و.

- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 م.و.

مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية نحو1631 ميجاوات، وشهدت هذه الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة الرياح والطاقة الشمسية والمائية لعدد 9 مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و من طاقة الرياح، و32 م.و. من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالي:

- محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قطاع خاص قدرة 513 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 م.و.

- مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية قطاع خاص قدرة 1465 م.و.

- محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 م.و.

مشروعات شبكات نقل الكهرباء

فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة كان لابد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والارتقاء بها على مختلف الجهود، لذا قام القطاع بالعديد من الإجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية في المجالات التالية:

محطات المحولات

بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي نحو 184.8 ألف ميجافولت أمبير، وشهدت هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بـ118 محطة محولات بإجمالي سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالي:

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 19 محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 ألف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 51 محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة إجمالية 29.5 ألف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات 48 محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 ألف م.ف.أ.