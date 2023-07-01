محمد أبو العنين: مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت على حافة الهاوية

وصف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ثورة 30 يونيو بأنها كانت بمثابة الأمل، بعد حزن كبير على ما آلت إليه الأحوال قبل الثورة، فجاءت ثورة 30 يونيو لتبث الأمل لاستعادة مصر بإرادة حرة، فكانت ثورة شعب حماها الجيش.

مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت على حافة الهاوية

وقال أبو العينين خلال حوار خاص على قناة صدى البلد، في برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت على حافة الهاوية، والشعب المصري كان يفتقد لحقوقه التاريخية وأهمها الأمن والأمان، وكانت هناك محاولات لإيقاع مؤسسات الدولة وهدمها من جذورها.

وأضاف أن نماذج الإدارة قبل 30 يونيو كانت فاشلة، وغير قادرة على إدارة مؤسسات الدولة برؤى متطورة أو فكر حديث، ولم تكن قادرة على توحيد فئات الشعب المصري، وهو أكثر ما كان يشعره بالقلق على البلاد، قبل أن يقف الشعب بإرادة حرة تحميها القوات المسلحة لانتزاع حق الشعب وحماية شرعيته.

وكشف أبو العينين أنه ذهب لمقر الأمم المتحدة بعد ثورة 30 يونيو، ومكث لمدة أيام من أجل تصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر وعن ثورة 30 يونيو، والتي كان يروجها أعداء وكارهي مصر، وكيف جاءت ثورة 30 يونيو لتنهي عصور من الظلام والخوف والإرهاب واللادولة، في ظل سقوط كل القيم الاقتصادية والمؤسسية في البلاد.

وأوضح أنه جمعه لقاء امتد لساعة وثلث مع بان كي مون، تحدث معه بكل شفافية عن ثورة 30 يونيو مدعومًا بالصور والفيديوهات، ليخرج بعدها بان كي مون بعبارته الشهيرة «ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب حماها الجيش»، وقال أبو العينين إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصائر كارثية عاشتها دول مجاورة.

أكبر تحدي واجه مصر هو عودة الأمن والأمان

وقال إن أكبر التحديات التي واجهت مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، كانت عودة الأمن والأمان وهو انجاز يُدرس، وحدث تاريخي يقف أن نقف أمامه كثيرًا بفضل جهود القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، خاصة تطهير سيناء من الإرهاب والمهاجرين إليها من كل منظمات الإرهاب في العالم، فكانت مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

ولفت إلى أن محاربة مصر للإرهاب أثارت اعجاب وتساؤل أوروبا وأمريكا، وكيف استطاعت مصر أن تفعل ذلك، فكانت إدارة الدولة حاسمة، ومصر امتلكت الإرادة والإدارة لتحقيق ذلك، من أجل الانتقال الى مرحلة جديدة.

وأكد أبو العينين إن الإرادة المصرية تصدت لمطالب فئوية كانت كفيلة بإيقاع الدولة كاملة، وكنت أتعرض لتهديدات بالموت يوميًا من أجل بيع مصانعي، وقلت للإخوان موتوني ولن أبيع مصانعي أو أفرط في حق العمال.