مطعم يحتفل بذكرى «30 يونيو» بعروض وتخفيضات 40%: مناسبة بنستناها من السنة للسنة

مظاهر وفعاليات مختلفة شهدها أحد المولات التجارية، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث ردد الجميع أغنيات وطنية، وبدت عليهم علامات السعادة والاحتفاء بذكرى 30 يونيو.

عروض وتخفيضات

أحد المطاعم في مول تجاري كبير، قدّم عروضا وتخفيضات للمواطنين بنسب وصلت إلى 40%، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو: «عاملين تخفيضات على الوجبات والمشروبات عشان ذكرى الثورة التي بنعتبره حدث مهم بالنسبة لينا»، بحسب تامر علي، مدير فروع المطعم لـ«الوطن».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقدّم فيها المطعم عروضا وتخفيضات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، ولكن منذ تأسيسه كانت الإدارة حريصة بحسب «تامر» على المشاركة في مظاهر الاحتفال بالثورة: «دي مش أول مرة نعمل عروض وتخفيضات عشان ذكرى الثورة، لكن من أول ما المطعم اتأسس واحنا بنحتفل بالثورة».

حالة من الفرحة والسعادة تسيطر على جميع عمال المطعم للمشاركة في مظاهر الاحتفال بالثورة، ومنهم الشيف أحمد رشاد الذي يعمل في مجال الطهي منذ 35 عاما، وعاصر مختلف الأجيال، ليصف عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«العهد الذهبي»: «إحنا مبسوطين جدا بالإنجازات اللي عملها الرئيس في العشر سنين اللي فاتت، بلدنا اتغيرت وحياتنا بقت أحسن».

وأعرب الشيف «أحمد» وفريق عمله بالمطعم، عن مدى سعادته بذكرى الثورة، حيث سيطر على الجميع الحماس عند تجهيز الطعام للمواطنين في هذا اليوم: «إحنا بنستنى فعاليات الاحتفال بالثورة كل سنة وبنكون مبسوطين جدا وإحنا بنحضر الأكل للزباين».

رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجّه الشيف أحمد، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات السياسية في الدولة، على ما بذلوه من جهود طوال 10 سنوات مضت، قائلا: «شكرا لك يا سيادة الرئيس، كمل في النجاح وإحنا معاك والشعب كله معاك وفي ضهرك، ومصر منصورة دائما بإذن الله».