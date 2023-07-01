وزارة الصحة السعودية: إنقاذ حياة حاج بالحرم المكي في 4 ساعات

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من عمره خلال أداء مناسك الحج، في غضون 4 ساعات.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، أن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، تمكن من إنقاذ حياة حاج جزائري أتى إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حاد وغرغرينا في المرارة.

إنقاذ حياة حاج جزائري

وذكرت وزارة الصحة السعودية، تفاصيل الواقعة، لافتة إلى أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني على مدار 3 أيام من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان المستمر.

وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري من قبل طقام المستشفى في مكة، تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.

وتم استدعاء فريق الجراحة عقب تشخيص تفاصيل حالته، وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار.

وأضافت وزارة الصحة، أن المريض كان يعاني من التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة، مما استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي وتم خلالها استئصال المرارة في عملية استمرت أربع ساعات، ومازال المريض تحت الرعاية الطبية.