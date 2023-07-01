لطيفة تكشف عن أزمة فيلم «سكوت هنصور»: رفضت مشهدا جريئا

روت الفنانة لطيفة كواليس الأزمة التي واجهتها أثناء مشاركتها في فيلم «سكوت هنصور» مع المخرج الراحل يوسف شاهين، معتبرة أنها أفضل تجربة لها على الإطلاق، مشيرة إلى أنها رفضت آداء مشهد جرئ وكانت متفقة من البداية على عدم آداء هذه المشاهد، لافتة إلى أن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا في السيناريو، وتم استحداثه أمام الكاميرًا، ولكنها قالت «ستوب.. مش هقدر أعمل المشهد وممكن أديكم الأغاني هدية ومش هكمل تصوير الفيلم».

الفنان أحمد وفيق ساندها

وأوضحت لطيفة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الفنان أحمد وفيق ساندها في رفضها أداء المشهد، مشيرة إلى أن المخرج يوسف شاهين أمر بانهاء التصوير وذهب لها وأخبرها أنه لم يرى ممثلة في آدائها منذ 15 عامًا.

وتحدثت لطيفة عن طفولتها معربة عن فخرها بالانتماء لتونس وأنها من أسرة متوسطة تعشق الفن، لافتة إلى أن لها 9 أشقاء ولم يشعروا بأعباء الحياة بسبب كون أسرتها كبيرة، مؤكدة أنها كانت دائمًا الأولى على مدرستها منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة.