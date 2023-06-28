لطيفة تروج لحلقتها مع منى الشاذلي: «عيشتني لحظات حلوة أوي» (صور)

روجت المطربة لطيفة عبر حسابها على «إنستجرام» لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» التي تعرض في ثالث أيام عيد الأضحى.

ونشرت لطيفة مجموعة صور من الحلقة وعلقت عليها: «كل الأغاني اللي حبيتوها وأحلى جو للعيد، منى عيشتني لحظات حلوة أوي أوي، أتمنى إنكم تعيشوها معانا، وأنا متأكدة إنها هتكون حلقة استثنائية ومميزة ⁧‫معكم،‬⁩ سهرة ثالث يوم العيد».

آخر أعمال لطيفة

وقدمت لطيفة مؤخرا عددا من الأعمال الفنية الناجحة منها دعاء ديني طرحته خلال شهر رمضان عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» بعنوان «راضيين»، من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

كما طرحت مؤخرا كليب بعنوان «ملحوقة» من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع مونتي، ضمن ألبومها الغنائي «لطيفة 2022» الذي تضمن عددا من الأغنيات المصرية والخليجية والتونسية.