لطيفة تقدم واجب العزاء في المخرج الراحل جميل المغازي

حرصت الفنانة لطيفة على حضور عزاء المخرج الكبير جميل المغازي المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عائلته وأقاربه.

مي سليم تشارك في تقديم واجب العزاء

وبدأ العزاء بعد صلاة المغرب، وحرص عدد كبير من أصدقاء نجله المخرج جميل المغازي على الحضور، وكان من بينهم الفنانة مي سليم.

يعتبر جميل المغازي أحد أشهر منتجي ومخرجي البرامج في التلفزيون المصري، وأخرج مجموعة كبيرة من اللقاءات التي كان يجريها الإعلامي الراحل مفيد فوزي مع أبرز نجوم الفن والسينما المصريين والعرب، وأخرج مسلسل لعبة التفكير عام 1978، وشارك بالتمثيل في مسلسل بعنوان «أبو زيد والناعسة».

رحيل جميل المغازي

ويعد الراحل واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، ولا يزال يحظى باهتمامٍ كبير من قبل الجمهور رغم مرور عشرات السنوات عليه.