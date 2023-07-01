لطيفة تروي تفاصيل أول لقاء ببليغ حمدي: «كان هيغمى عليا»

كشفت الفنانة لطيفة كواليس أول زيارة لمصر، مشيرة إلى أنها كانت في الصف الثاني الثانوي، وجاءت في إجازة منتصف العام وكانت برفقة أستاذ الموسيقى الخاص بها علي الصريطي وأسرته، وكانت تربطه علاقة صداقة بابن الموسيقار محمد عبدالوهاب، وتلقت دعوة على الغداء بمنزل عبدالوهاب ولكنها فوجئت بوجود بليغ حمدي والذي كانت تعشقه وتغني له منذ طفولتها، وكشفت عن رد فعلها حينما قابلتع لأول مرة، موضحة: «كان هيغمى عليا».

بليغ حمدي طلب منها أن تترك تونس

وأوضحت لطيفة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنهم أخبروا بليغ حمدي أنها تغني وطلب منها الغناء ولم تغني له ولكنها غنت افرح يا قلبي لإظهار طبقات صوتها، وبعد غنائها أول جملة تركها بليغ حمدي وذهب للهاتف وعاد لها وأخبرها انه أتصل بالسائق ليحضر له الشاعر الغنائي عبدالوهاب محمد ليسمعها.

وأشارت إلى أن بليغ حمدي طلب منها ترك تونس والمجيئ لمصر ولكن أسرتها كانت سترفض، نظرًا لأنها كانت في الصف الثاني الثانوي وكانت أسرتها تشترط عليها التفوق، مؤكدة أنها عادت وتفوقت في الثانوية العامة كما وعدت أسرتها.

أسرتها شجعتها على الانتقال لمصر

واكدت لطيفة أن أسرتها شجعتها على الانتقال لمصر والدراسة في معهد الموسيقى العربية، مشيرة أنها غنت أمام الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وحينما سألها عن أمنيتها قالت له «أدرس في مصر»، لافتة أنها جائت لمصر وأجرت شقة بمنطقة الهرم بجوار أكاديمية الفنون ودخلت امتحان القدرات وحققت المركز الأول والتحقت بالمعهد.