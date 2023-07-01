قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات شمال الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأنّ قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز.

وتواجه بلدة بيتا، اقتحامات من قبل جيش الاحتلال، منذ دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة أبيتار الاستيطانية المخلاة فوق جبل صبيح المقابل للبلدة قبل نحو أسبوعين.

اقتحامات أخرى

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.