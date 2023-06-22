سلطنة عُمان تُدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الفلسطينية

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن استنكارها وإدانتها للاعتداءات المتواصلة من قِبل المستوطنين المتطرفين، في حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عددٍ من القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين، وإضرام النار في العديد من المنازل والسيارات والمركبات الخاصة بهم.

تضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية قبل قليل، تضامنها مع الشعب الفلسطينى الشقيق، فى نيل حقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي، وإنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل.