«الصحة» تعلن المحافظات الأعلى إقبالا على حملة «100 يوم صحة»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأعلى إقبالا على حملة «100 يوم صحة»، إذ جاءت «أسيوط» الأعلى إجمالا في الخدمات التي قدمت من خلال الحملة، وشملت التخصصات المختلفة من الباطنة والعظام والأطفال والنساء والتوليد وخدمات الصحة الإنجانبية، لافتة إلى أن المبادرة تقدم كافة الخدمات بشكل مجاني ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، وهي موجودة في الوحدات الصحية والمناطق الحيوية كالميادين الكبرى والمؤسسات والنوادي الصحية.

الجيزة أعلى المحافظات في تقديم الخدمات الخاصة بدعم صحة المرأة

وأشار وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إلى محافظة الجيزة كانت أعلى المحافظات في تقديم الخدمات الخاصة بدعم صحة المرأة تلتها المنوفية، كما تصدرت محافظة البحيرة المشهد وكانت الأعلى في تقديم الخدمات الخاصة بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن المبادرة مستدامة على مدار «100 يوم» حيث تواصل الخدمات الطبية المختلفة والوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها فرق التواصل الاجتماعي في جميع مديريات الشؤون الصحية.

يمكن طلب الخدمة منزليا للمسنين والغير قادرين على الحركة لـ100 يوم صحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة المشاركة فى الحملة، وفي حال الرغبة في معرفة أـماكنها يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 15335 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن طلب الزيارات المنزلية من المسنين وغير القادرين على الحركة من خلال الخط الساخن أيضا للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة في حملة «100 يوم صحة».