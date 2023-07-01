أماكن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في الفيوم.. الكشف الطبي بالمجان

تشهد محافظة الفيوم، أعمالًا مكثفة لفاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انطلقت في 25 يونيو المُنصرم، واستمرت أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتضمن توقيع الكشف الطبي في كافة المبادرات والقوافل الطبية، فضلًا عن خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم العلاج بالمجان في المراكز الطبية، والعيادات المتنقلة، والوحدات الصحية.

وأوضحت الدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي سابق، أنّه تم العمل في 103 وحدات ثابتة، فضلًا عن عدد من العيادات المتنقلة المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة الماضية ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

توقيع الكشف الطبي بالمجان

من ناحيته كشف الدكتور أحمد سعد اللباد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، أنّه جرى توفير عيادة متنقلة تتبع إدارة القوافل ضمن مبادرة 100 يوم صحة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على المواطنين أمام حديقة الحيوان، وبجوار ديوان عام محافظة الفيوم خلال فترة الصباح، مُشيرًا إلى أنّها انتقلت إلى نادي المحافظة خلال فترة المساء.

أماكن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وأضاف أنّه فيما يخص أماكن ومواعيد حملة 100 يوم صحة صباحًا ومساءً، فإنّها تتضمن عيادات متنقلة في المناطق الآتية:

مركز إطسا.. قريتي الشبلي والباشا بالغرق صباحًا.

مركز طامية.. منتجع الحياة «مساءً».

مركز سنورس.. منطقة الملاحة «مساءً».

مركز يوسف الصديق.. شلالات وادي الريان «صباحًا ومساءً».

مركز أبشواي.. بجوار قرية الواحة السياحية «صباحًا».

مركز الفيوم.. قرية سنوفر صباحًا ودير العزب مساءً.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة

في سياق متصل، كشفت الدكتورة نشوى مصطفى منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنّه يجرى تقديم خدمات تنظيم الأسرة في كافة الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة التابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك بالإضافة إلى أنشطة المبادرات الصحية الأخرى.

خطة مؤقتة حتى الانتهاء من التأمين الشامل

على جانب آخر كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ الهدف من إطلاق مبادرة 100 يوم صحة يأتي كخطة مؤقتة حتى الانتهاء من استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر.