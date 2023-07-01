ما هي كليات علمي علوم 2023؟.. «التعليم العالي» تجيب

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق والجامعات بمختلف المحافظات، استعدادتها لتنسيق الجامعات 2023 وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أجابت الوزارة عن استفسار ما هي كليات علمي علوم 2023؟، وفقا لقواعد التنسيق التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بحضور رؤساء الجامعات المختلفة.

كليات علمي علوم 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسماء الكليات وتخصصاتها المتاحة لطلاب الشعب العلمية علوم، في إطار الإجابة على التساؤل الذي يشغل بال المئات من طلاب الثانوية العامة 2023، وهو ما هي كليات علمي علوم 2023؟.

- كليات الطب البشري.

- كليات طب الأسنان.

- كليات الصيدلة.

- كليات العلاج الطبيعي.

- كليات الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- كليات العلوم الصحية.

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات الإعلام.

- كليات الألسن.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- جميع الكليات النظرية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- معاهد التمريض.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ،2023 مواعيد اختبارات القدرات والاشتراطات الخاصة بها للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.