«التعليم العالي» تحذر الطلاب من المؤسسات غير المعتمدة

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب المقبلين على تنسيق الجامعات 2023، من المؤسسات التعليمية غير المرخصة التي تندرج تحت الكيانات الوهمية، وتقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهي غير معتمدة من الجهات المختصة، وتمنح الشهادات التعليمية غير المرخصة.

مجابهة الكيانات الوهمية

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إنّ لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل، جرى زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويجري تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.