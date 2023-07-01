ما هي الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2023؟.. «الأعلى للجامعات» يوضح

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات المختلفة، عن الموافقة على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام، للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023-2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، موضحا الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2023.

الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفق القواعد التي وضعها بشأن قبول الطلاب بالكليات التي تقبل من دبلوم التجارة 2023، أنّه يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات «تجاري - صناعي - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية»، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وتابع المجلس، أنّه يسمح للحاصلين على الدبلوم الفني نظام الـ3 سنوات في «التخصصات التجاري - الصناعي - زراعي - موسيقي - صناعي شعبة ترميم الآثار» بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات وفق الضوابط التالية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أسماء الكليات التي تقبل من دبلوم التجارة، وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما يلي.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- معاهد العلوم الإدارية.

- الجامعة العمالية.

- معاهد اللغات.

- المعاهد الفنية الصحية.

- الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- بعض التخصصات في كليات التربية.

- كليات السياحة والفنادق.

وبالنسبة للطلاب دبلوم تجارة نظام 5 سنوات، فمتاح لهم الالتحاق بكليات الحقوق أيضا.