«التعليم العالي»: تحديث قائمة المؤسسات المعتمدة من الأعلى للجامعات

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد والتوجيهات التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى العمل دورياً على تحديث قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة والأعلى للجامعات سواء داخل مصر أو في الخارج وإتاحة كافة بيناتها للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة والمجلس والجامعات والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إتاحة قائمة المؤسسات المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات على المواقع الإلكترونية

وتابعت المصادر بورزا التعليم العالي والأعلى للجامعات، أن الاستعدادات تتم على قدم وساق بمكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات قبل انطلاق أعمال التنسيق، مشيرة إلى أن الأعلى للجامعات اعتمد كافة قواعد القبول ونظم العمل لتنسيق 2023 في اجتماعه الدوري الماضي، مؤكد أن موقع التنسيق هو النافذة الوحيدة لتوزيع الطلاب على الكليات وفقاً للحدود الدنيا للقبول وعدد الطلاب المسموح به لكل كلية، منوهة إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق كافة النظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تنتظم الجامعات الحكومية والأهلية الثلاثاء المقبل العمل بمختلف القطاعات وذلك بعد انتهاء أعمال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.