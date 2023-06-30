بالأرقام.. انجازات التعليم العالي والجامعات بعد 30 يونيو

شهد قطاع التعليم العالي والجامعات تقدماً كبيراً بمختلف القطاعات بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتي كان أحد أهدافها الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وهو ما تحقق وظهر في النتائج التي نشاهدها الآن من حيث المنشآت المتطورة والتخصصات المتميزة والتقدم الكبير لمواقع الجامعات في التصنيفات العالمية وهو ما ينصب على مستوى الخريج المصري ويجعله مؤهلاً لسوق العمل إقليمياً ودولياً.

الجامعات التكنولوجية

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، حجم التقدم الذي شهده قطاع التعليم الجامعي بعد ثورة 30 يونيو:

**27 جامعة حكومية.

** 27 جامعة خاصة.

** 4 جامعات أهلية دولية.

** 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية.

** 10 جامعة تكنولوجية.

** 7 أفرع جامعات دولية أجنبية.

** 5 جامعات باتفاقيات أجنبية.

** 3.5 مليون طالب وطالبة يتلقون الجامعي سنوياً.

** المستشفيات الجامعية

ـ زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى في 2014 إلى 120 في 2023.

- 635 مليون جنيه تكلفة مستشفى الجراحات الجامعي بجامعة طنطا.

- مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرات الرئاسية والقومية.

ـ 321250 طبيبًا عاملًا بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023.

ـ دور فاعل للمستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار.

- 204 مليون جنيه تكلفة إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمنيا.