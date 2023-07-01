رئيس الأركان الأمريكي: الصين تحاول التفوق العسكري بحلول منتصف القرن

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم السبت، أن الصين تحاول التفوق على القوة العسكرية الأمريكية بحلول منتصف هذا القرن. إعادة كتابة قواعد النظام العالمي

وقال ميلي ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية ـأن الصين تحاول إعادة كتابة القواعد التي أقيم عليها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بسرعة خلال العقود الأربعة الماضية وهي تستخدم الآن قوتها الاقتصادية لبناء جيش قوي.

الصين تريد أن تكون القوة المهيمنة في آسيا

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، أن الصين تريد أن تكون القوة المهيمنة في آسيا خلال السنوات العشر المقبلة، وترغب في التفوق على القوة العسكرية الأمريكية بحلول منتصف هذا القرن.