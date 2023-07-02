إحالة عصابة سرقة السجاد من شرفات المنازل في مطروح للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة سجاد من شرفات المنازل في مطروح، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ألقت القبض على تشكيل عصابي لسرقة السجاد من شرفات المنازل بدائرة القسم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغًا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لسرقة سجاد من شرفة منزله بدائرة القسم، وتم القبض على المتهمين.

بلاغات عديدة بالسرقات

وتبين وجود عدة بلاغات من المواطنين يفيد سرقة سجاد من شرفات عدد من المنازل، وبعد ورود تلك البلاغات تم عمل فريق بحث وبتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الوقائع تم التوصل إلى هوية مرتكبي وقائع السرقة وتبين أنهم 3 أشخاص.

والتقطت كاميرات المراقبة المتهمين لحظة ارتكاب وقائع السرقة من الشقق السكنية، وتبين أنهم كانوا يستقلون دراجة نارية «تروسيكل» ويقفون أمام الشقة التى يستهدفون سرقتها، بعدها يقوم اثنان بالنزول من مركبة التي يستقلونها وسرقة السجاد من بلكونة الشقة ويعودون سريعًا على التروسيكل والهروب قبل أن يكشف أحد جريمتهم.

وبتقنيين الإجراءات تم القبض على المتهمين خلال أقل من 5 ساعات على ارتكاب تلك الوقائع، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العام التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسن شومان المحامى بالنقض، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأضاف شومان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».