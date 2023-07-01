هل يمكن الالتحاق بكلية الحقوق من دبلوم الصنايع؟.. «التعليم العالي» توضح

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن العمل بذات قواعد تنسيق العام الماضي بأن القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام، أبرزها القواعد الخاصة بحقيقة دخول كلية الحقوق من دبلوم الصنايع 2023، وغيرها من القواعد المتعلقة بالمسابقة المركزية الموحدة لطلاب الدبلومات الفنية التجارية.

دخول كلية الحقوق من دبلوم الصنايع 2023

وعن حقيقة دخول كلية الحقوق من دبلوم الصنايع 2023، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ نظام التقدم لامتحان المعاهد الفنية، يهدف إلى تمكين الطلاب من التقدم إلكترونيا لامتحان المعاهد الفنية، دبلوم المعاهد الفنية التجارية «شعبة القانون»، للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية.

تنسيق الشهادات الفنية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وفقا لمنشور صادر عنه بقواعد التنسيق، أنّه جرى تعديل مسمى المسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى «امتحان المعاهد الفنية» للقبول بكليات الحقوق، وتصبح فرص التقدم لامتحانات المعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما بدءا من عام حصول الطالب على المؤهل، حيث جرى تطبيق ذلك على الطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية عام 2022 والمتقدمين لامتحانات المعاهد العام الماضي.

ومن المقرر أن يكشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل المسابقة المركزية الموحدة لطلاب الشهادات الفنية ومواعيد التقدم والاختبارات.