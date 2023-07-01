استمرار فعاليات مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ خلال أيام عيد الأضحى

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، انتظام أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في يومها السابع علي التوالي منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، والتي سيتم تنفيذها على مدار 100 يوم حتى أول أكتوبر 2023 في جميع وحدات ومستشفيات المحافظة وفي أماكن التجمعات.

استمرار فعاليات المبادرة خلال عطلة العيد

وأشارت «محمود»، إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بمحافظة كفر الشيخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتشمل الكشف في جميع المبادرات، والقوافل الطبية، وخدمات تنظيم الأسرة، لافتةً أنّه يتم خلال المبادرة صرف الأدوية بالمجان، من خلال الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة.

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة

وأوضحت «محمود»، أنّه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة «100 مليون صحة»، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف العمل بالقوافل الطبية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.