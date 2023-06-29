وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد أعمال الفرق الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة

تابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عمل الفرق الطبية المشاركة في مبادرة «100 يوم صحة» في يومها الخامس والموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمستشفى سيدي غازي المركزي، حيث أنها ضمن منشآت التطوير التي تعمل على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية، ومنسق عام مبادرة «100 يوم صحة»، والدكتور وليد زكريا ناصر، عضو المكتب الفني، ومسئول الإعلام، ومس مايسة محمود، مدير إدارة التمريض بالمديرية.

متابعة سير العمل بمستشفى سيدي غازي المركزي

وتفقدت وكيل الوزارة، خلال مرورها عمل الفريق الطبي بمستشفى سيدي غازي المركزي، حيث تفقدت قسم الطوارئ، وعيادة الجراحة، وصيدلية الاستقبال، وقسم العمليات، وقسم العناية المركزة، والحضّان، والغسيل الكلوي، كما تفقدت الخدمات المركزية والتي تشمل «التعقيم، والمطبخ، والمغسلة».

اتباع سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى

وأشادت وكيل وزارة الصحة، بمستوى الانضباط الإداري بالمستشفى، ومستوى النظافة، واتباع سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى، كما أعرب المواطنين الموجودين بالمستشفى عن رضاهم عن مستوى الخدمة المقدم بالمستشفى.

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنّ المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» يتم تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ على مدار 100 يوم من 25 يونيو وحتى 1 أكتوبر 2023، لافتةً أنّه جرى تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، التي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف العمل بالقوافل الطبية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة»، حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.