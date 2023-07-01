بالأسماء.. محافظ أسيوط يعين نائبا لحي شرق و4 رؤساء جدد لقرى أبنوب

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، حركة محليات محدودة شملت تعيين نائبا لرئيس حي شرق و4 رؤساء وحدات محلية قروية بمركز أبنوب، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.

نائب لحي شرق

وأصدر المحافظ قرارًا رقم 1270 لسنة 2023، تضمن ندب عاصم إبراهيم خليل أخصائى تنمية ريفية بالمستوى الثالث (ج)، والقائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز أبنوب، للعمل نائبا لرئيس حي شرق مدينة أسيوط لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالي لصدور القرار، وندب أحمد إسماعيل أحمد إبراهيم، باحث شؤون عاملين بالمستوى الأول (أ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز أبنوب لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالي لصدور القرار، مع إلغاء كل القرارات الإدارية السابقة في هذا الشأن، واعتبارها كأن لم تكن.

ؤساء لقرى مركز أبنوب

كما أصدر محافظ أسيوط قرارا رقم 1271 لسنة 2023، تضمن ندب زين عباس خلف، باحث قانوني بالمستوى الثاني (أ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية المعابدة لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالي لصدور القرار.

كما تضمن القرار ندب مدحت عبد الحافظ عطا، أخصائي علاقات عامة أول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني محمديات لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالي لصدور القرار.

وتضمن القرار ندب علاء محمود يونس، أخصائي علاقات عامة بالمستوى الثاني (أ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالي لصدور القرار، على أن تُلغى كل القرارات الإدارية السابقة في هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن.

ضخ دماء جديدة

وقال محافظ أسيوط، إن الحركة المحدودة للمحليات شملت تعيين نائبا لرئيس حي شرق، وتعيين 4 رؤساء وحدات محلية قروية بمركز أبنوب لتولي المناصب القيادية، لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية وتصعيد بعض القيادات التي أثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذي وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل، وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة.