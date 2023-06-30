محافظ أسيوط: 33 مجزرا تواصل استقبال الأضاحي لذبحها مجانا طوال العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية لذبحها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً إلى أنّ جميع المجازر التابعة للمحافظة البالغ عددها 33 مجزرًا، منها 3 مجازر نصف آلية جديدة، تعمل بكامل طاقتها، و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة بداية من استقبال الذبائح والكشف الظاهري عليها، يتبعها عملية الذبح والكشف البيطري على اللحوم لبيان مدى صلاحيتها وعدم إصابتها بالأمراض الضارة على صحة الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، بحضور محمد بشير مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة.

ذبح الأضاحي مجانًا

كان المحافظ قد وجه بفتح جميع المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي بالمجان وعدم تحصيل رسوم على ذلك، مع التشديد على تواجد للأطباء البيطريين داخل المجازر ومنع الاجازات وحظر الذبح بالشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك، بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين على مستوى المحافظة، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

إشراف الطب البيطري

وأوضح الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه يجري استقبال أضاحي المواطنين مجانًا بناءً على تعليمات محافظ أسيوط، لافتًا إلى أن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية خلال أول وثاني يوم عيد الأضحى، وجارِ استقبال الأضاحي باقي الأيام مجانًا، تحت إشراف مدير إدارة المجازر والأطباء البيطريين المتخصصين، مشيرًا إلى تقديم الخدمات كافة للمواطنين، بدءًا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهريًا لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب إضافة للشروط الشرعية للأضحية.