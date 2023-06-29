محافظ أسيوط: ذبح وتوزيع لحوم 42 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية خلال العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ذبح 42 عجلا «بقري بلدي»، وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل تلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وأكد محافظ أسيوط، في بيان، أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصة في الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة وحرصه واهتمامه على التعاون الدائم معها لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية.

القرى الأكثر احتياجا

وأشاد المحافظ بجهود جمعية الأورمان ومديرها اللواء ممدوح شعبان، والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن واستهداف القرى الأكثر احتياجا، معلناً دعمه الكامل وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، والوصول إلى الأسر المستحقة بالقرى والنجوع بمشاركة كافة الجهات.

4 مجازر بالمحافظة

من جانبه أوضح محمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، وتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، سيتم على مدار أيام العيد ذبح 42 عجلا تحت إشراف الطب البيطري في 4 مجازر على مستوي المحافظة، وهي مجزر مير القوصية ومجزر عرب العوامر بأبنوب ومجزر الغنايم ومجزر ساحل سليم.

كما سيتم توزيع اللحوم على المستحقين بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقاً لكشوف الاستحقاق للحالات التي تم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإدخال البهجة والسرور على تلك الأسر، لافتًا إلى مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الذبح وعند توزيع اللحوم.