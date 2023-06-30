إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمخلتف أنحاء الجسم، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل وادي الريان، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل وادي الريان، بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.