محافظ أسيوط: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية فرع ثقافة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم بعض الفقرات الغنائية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى وبعض الفنانيين الشباب.

نقطة فارقة في تاريخ مصر

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديداً فى التاريخ المصرى المليء بالتحديات فهي تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى العبور بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان والتعمير والبناء في كل المجالات ليسطر ملحمة يشهد بها العالم كله.

وأوضح، أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية.

بناء وتنمية وعمران

وذكر المحافظ، أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة، والتي ساهمت في تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق، كما تبنت القيادة السياسية عديد من المبادرات التي تستهدف كل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق مستوى معيشة أفضل وتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري.