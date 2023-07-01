«الإفتاء» توضح ما ينبغي على الحاج فعله بعد العودة إلى وطنه

يتساءل كثيرون عن الأعمال التي ينبغي على الحاج فعلها بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وعودته إلى وطنه، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، ما ينبغي على الحاج فعله عند العودة من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة الحج.

التعجيل في العودة من الحج

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ ما بعد الحج هو العودة إلى أرض الوطن، ويستحب للحاج بعد قضاء النسك وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعجل من العودة الى أهله؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ».

أعمال ما بعد انتهاء الحج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحاج عند عودته من الحج عليه المداومة على الطاعات لأنها مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

التحذير من التهاون في الفرائض

ولفتت إلى أنّ من حج فقد كمل دينه فيلزمه أن يحافظ على كماله ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانه حتى يتقبل الله حجه؛ لأن من علامات الحج المبرور أن يرجع أحسن حالًا مما كان عليه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، ولأن الحاج بتهاونه في أداء الصلاة يكون قدوة سيئة لمن يريدون الحج، وينبغي لمن حج إلى الله أن يعلم أن الحج بقدر ماهو تشريف ونعمة من الله بقدر ماهو تكليف وأمانة يحاسب عليها إن فرط فيها بعد عودته.