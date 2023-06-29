حسن الخاتمة.. حجاج عرب ماتوا أثناء أداء فريضة الحج العام الحالي

يتمنى المسلمون حسن الخاتمة بوفاة كريمة وغفران ليلقى وجه ربه وقليل من يحصل على حسن الخاتمة، وهذا ما حدث هذا العام مع حجاج من مختلف الدول العربية منها تونس وليبيا والمغرب ومصر والجزائر، وسنرصد في هذا التقرير أبرز الوفيات في حج 1444 هـ هذا العام.

حجاج مصريون توفوا أثناء أداء الحج

توفى 11 حاج مصري هذا العام وهم: المهندس فرج سيد فرج، والسيدة صباح إبراهيم عبدالسلام عكاشة، والسيدة منى السيد أحمد القبابي، والسيدة آمال إسماعيل مشرفة التمريض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، من مدينة الزقازيق، أحمد السيد حمودة، عبدالرحمن كريم الليثي، الحاجة راجيا حسني، الحاج فاروق القزاز، الحاج مرضى مساعد ابوحوا العزومي، الحاجة راجيا حسني، الحاجه مني عبد الرحيم، الحاجة اعتماد حامد عبده الشافعى، الحاج بلال خلف.

وفاة حاج تونسي

ولقى حاج تونسي وجه كريم بعد دقائق قليلة من الوقوف بجبل عرفات في مكة المكرمة أثناء أداء الحاج، ويسمى عبدالله قراوي من ولاية سيدي بوزيد، ولديه 4 أولاد

وفاة حاج جزائري من الشلف بالمسجد النبوي الشريف

وتوفى الثلاثاء قبل يومين أثناء وقفة عرفة، الحاج الجزائري حبيب قدور قطاوي لخضر، بالبقاع المقدسة إثر سكتة قلبية أصابته بعد قيامه بصلاة الفجر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ولم يكن يعاني الحاج صاحب الـ70 عاما من أي مرض مزمن.

وفاة حاج مغربي من تازة في عرفة

توفى حاج مغربي من إقليم تازة من قبيلة أولاد زباير على جبل عرفة أثناء أداء الحج بعد ساعات قليلة من وفاة حاج مغربي آخر

حجاج ليبين

كشفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الأربعاء، وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة، وهو الحاج مصباح أبو شعالة، بعد ساعات من وفاة الحاج محمد سعد السوداني الثلاثاء الماضي.